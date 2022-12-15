台灣邊境開放後，近期著手討論重啟金門小三通。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，小三通的開放需要考量2點，即大陸的疫情、離島的醫療及防疫量能，不過由於大陸疫情評估困難，也難以評估離島量能是否足夠，小三通的重啟需要審慎考慮。

對於小三通的開放，王必勝今日表示，指揮中心會從防疫的角度來評估這件事，除了蒐集到的資料之外，我們前幾天也到金門視察，我們已經把我們的意見轉達給相關單位，讓他們進行綜合研判，由他們決定是否開放、如何開放。

從防疫的觀點來評估小三通的開放，主要是基於2點，王必勝表示，第1是大陸的疫情、2是離島醫療防疫量能是否充足。大陸疫情評估困難，今天通報的確診數是1977個，數量很少，但是是不是事實，難以知道。基於評估困難，也很難評估醫防疫量能是否足夠、如何準備，因此我們提供的建議是要非常謹慎地考慮。

對於是否暫時不希望恢復小三通？王必勝表示，我們在評估一個地方的疫情時，確診數是第一個根據，大陸的確診數好像沒有打算繼續統計，在沒有確診數的情況下，我們真的很難估計。我們更關心的是，小三通需以離島進行中轉，需要考量離島居民的健康和安全，金門只有一家醫院、馬祖也只有一家醫院，而且量能非常有限，若在中轉過程產生大量的有症狀者、發燒者，其實不用很多，就會超出承受範圍，對離島醫療是非常嚴重的衝擊，我們基於這些因素才覺得要慎重考慮。

今日有媒體報導指出，王必勝鬆口透露，因探親專船不涉及中轉，以人道、親情為出發，有機會再春節前上路。他下午說明「我沒有說春節前，是他（金門縣長當選人陳福海）說」，他們希望春節前上路。陳福海提出專船規劃，以限制在離島的居民進行造冊管理的方式，站在防疫觀點，因為量是可控制的，名單、量能掌握容易，比較有可行性，這些評估都一併給主責單位研判。如果要做，我們再進一步討論實施細節，前提是政策上是可行的，決定後我們再進行下一步規劃。