元智大學教授尤淨纓（左）榮獲2022永續教學實踐與成果競賽優勝獎。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

策略布局與商業模式新創實作課程中，學生於課堂中上台報告。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學管理學院教授尤淨纓，將永續發展目標融入課程核心，授課內容結合時事推陳出新，今年以「策略布局與商業模式新創實作」課程，參加2022永續教學實踐與成果競賽，憑創新教學設計並具實際成效的教學成果，從約60位大學教授激烈角逐中，奪下優勝獎殊榮。

元智大學推動創新教學，尤淨纓的授課內容總能結合時事推陳出新，校方表示，尤淨纓在開設策略布局與商業模式新創實作課程時，對於商業模式與策略布局，期許能將ESG與永續議題，帶入校園課程。

尤淨纓表示，以往課程皆以哈佛商業個案進行問題發想，讓學生學習尋找解決方法，但這樣的商業模式發想，對尚未進入職場的學生而言較生疏，或只能以想像方式來看待商業模式策略，她便思考如何讓一門理論必修課，變得更活潑有趣，也讓即將畢業的學生，能習得先機的商業技巧。

尤淨纓說，課程規畫期間，她拜訪數間國內在ESG領先的廠商，透過與廠商對話，在課程設計的同時也和在地業者整合，並嘗試解決台灣在2030年零碳的議題，盼帶領學生了解業界動態。在桃園市就有許多中小企業，對於綠色專利、零碳排等，皆已達到國際水準。

尤淨纓期盼，從商業模式策略出發，找到該公司的綠色專利布局，並給予該公司理論與未來產品發展建議，最後援請業界老師來當評委，選出最佳潛力發展的企畫。其中也與各界ESG產學前輩討論，將真實個案帶入課堂，學生透過實作過程與業師對話。她更期待，未來能透過永續專利，讓學生充實淨零碳排知識與素養，並養成節能減碳習慣，讓學生進入職場後成為企業淨零永續的種子。