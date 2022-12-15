外傳林右昌將在卸任基隆市長後，在下一波內閣改組時接任交通部長，基隆市長林右昌15日受訪時表示，目前沒有接到任何徵詢，他從不會預設未來的職位。

基隆市長當選人謝國樑15日中午拜會林右昌，洽談市政交接事宜。雙方會談結束後，接受媒體聯訪。有記者詢問林右昌，外傳他將接任交通部長，林右昌先表示這不在今日洽談的內容中。謝國樑隨即接話：「假如是的話，先恭喜。」林右昌連忙搖頭說沒有。

林右昌接著說，他再度重申，到目前為止沒有接到任何徵詢，截至12月25日卸任前，他的身分和角色還是基隆市長，原有的市府團隊還是會戰戰兢兢做好工作，直到將市政工作交給新市府團隊。

林右昌表示，對於未來的職位，他從不會預設，未來的角色和身分，等未來再說。至於卸任後，不管他在任何的崗位或身分，只要對基隆有利、對基隆市民有幫助，都會盡所能努力。

另外，先前謝國樑曾因市府交接事宜引起爭議，當問到他與林右昌是否「盡釋前嫌」？林右昌則表示，沒有所謂前嫌盡釋問題，因為沒有「嫌」。林右昌強調，他和謝國樑有共同目標，就是基隆市民的利益和基隆市的發展，也是所有市民的期待，這是每一名身為基隆市公職人員共同的責任。