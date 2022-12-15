苗栗縣為客家大縣，為推廣客語，在新年度即將來臨之際，縣府賡續編印「客語日誌」，除紙本日誌、電子書外，為讓民眾可以將「客語數位日誌」帶著走，今年首度推出客語數位日曆APP，即日起在手機的Google Play商店及Apple Store上架供民眾下載使用，另紙本日誌12月18日上午9時起，在文化觀光局服務台開放民眾索取。

為讓客語融入生活，縣府2020年起編印客語數位日誌，將客家委員會客語能力初級認證基本詞彙置入日曆中，每天介紹1句實用生活客語及例句，並提供羅馬拼音、釋義及正確讀音示範，民眾只要跟著日曆「每日1客語」，1年下來就可學習到300多句實用的客語，深獲民眾喜愛。

縣府今天在第1辦公大樓大廳舉辦「2023鴻兔大展客語日誌發表會」，在榮獲「111年全國中小學客家藝文競賽總決賽」客語戲劇類國小高年級組第1名的文山國小帶來精彩客家戲劇表演揭開序幕，並說明今年數位日曆的創新特色及領取方式。

縣長徐耀昌表示，為打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗，今年賡續編印「客語日曆」，感謝客委會授權縣府使用「客語能力初級認證基本詞彙」文字及錄音檔，感謝客語專家龔萬灶、徐煥昇、影像專家林家安及施富錡協助設計校對，編印專屬苗栗的客語日曆。

文化觀光局長林彥甫說，為讓今年首度推出的數位日誌APP更加貼近民眾生活需求及實用性，介面設計上操作非常直接且快速，打開APP畫面首頁查看當天日期不用特別點選直接顯示，並設有日曆及月曆頁面功能鍵以及播放語音聽取客語教學等功能，另外在手機頁面新增個人備忘錄，為全台首創融合客語教學及記事兼具的多功能行事曆APP。

即日起於Google Play商店及Apple Store上架供民眾下載使用，數位版電子書明年1月1日起會放在文化觀光局官網上提供民眾線上閱覽。

林彥甫說，紙本日曆18日上午9時，在文化觀光局服務台開放民眾索取，凡是居住於苗栗縣的民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本；每人現場最多可領取2本(含自領及代領各1本，或代領2本)，限量300本，領完為止，歡迎大家踴躍領取，共下來講客，詳情請洽037-352961轉312文化觀光局客家事務科。