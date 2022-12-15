大陸陸續禁台農水產、食品輸入，近日在野黨立委紛紛批政府無作為，農委會主委陳吉仲昨稱是國內認知作戰情況嚴重。對此，國民黨立委賴士葆痛批，過去瞎扯蛋價蛋荒的藉口讓人搖頭，現在還把大陸禁止進口農漁產品的事嫁禍給國內認知作戰嚴重，如此離譜敷衍塞責的託辭，見識到政務官的淺薄與狡辯。

賴士葆表示，陳吉仲再怎麼喊認真作戰都不能解決農漁產品銷不出去的事實，農漁民和商人要的是落實「有政府會做事」，不是整天耍嘴皮子，過去瞎扯蛋價蛋荒的藉口讓人搖頭，現在還把大陸禁止進口農漁產品的事嫁禍給國內認知作戰嚴重，如此離譜敷衍塞責的託辭，見識到政務官的淺薄與狡辯。

賴士葆指出，陳吉仲預警將來還會有更多的農產品被禁止銷往大陸，在抗中政策之下，這是路人皆知的事實。農漁民更想知道的是政府的對策在哪裡？如果只會撒錢補助、向WTO提告、然後宣傳大家愛台灣多採購，不必農經專家的背景，任何人皆可勝任農委會主委。

賴士葆認為，幾年來蔡政府官員完全徹底顛覆責任政治的認知與落實，一群緊抱著同樣意識形態的官員從不為政策失誤負責下台，互相取暖、互相看齊。所以縱然有再多的農漁產品禁止銷往大陸，陳吉仲也不必下台，就像已經斷交幾個邦交國，再多幾國斷交，吳釗燮也不必請辭。

賴說，因為他們都忠心的為政黨效力，這是蔡英文抗中政策的必然結果，非戰之罪，所以繼續好官我自為之，連愧疚感都不必，反正1450的始作俑者編了很多宣傳預算，讓網軍側翼帶風向變成認知作戰即可。

賴士葆強調，幾年前，陳吉仲強辯台灣農產品沒有滯銷的問題，現在呢？幾年前，就說要分散市場，幾年過去了？分散到哪裡去了？這不會是國內認知作戰的問題吧。