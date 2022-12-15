台東2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」今天發表。（蔡旻妤攝）

台東2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」今天發表。（蔡旻妤攝）

台東2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」今天發表，縣長饒慶鈴表示，此次月曆分為桌曆與掛曆2種款式，背面隱藏地方日常玩法與小撇步，邀請民眾與朋友們循著每個月份的藝文腳步，一起慢遊台東。

文化處說明，2023年台東形象月曆由台東縣政府出版、台東設計中心執行設計，以「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」為題，開篇的1月以「台東第一道曙光」作為1年的開展；緊接2月帶領大家走入金樽海灘，感受「江賢二藝術園區」的創作夢土；3月份則是以家戶為庭院「藝術下鄉」揭開序幕，把藝術帶入日常生活中。

年中開始，從8月份可以沿著台9線公路欣賞「南迴藝術季」的地景藝術；12月在知本溫泉街區的「台東光祭」開啟台東第1個國際級聲光藝術節，藉由每個月份的在地圖案意象與活動影像紀實，感受不一樣的文化風土，探索多元的藝文面貌。

饒慶鈴提到，縣府積極將藝文活動融入台東日常，無論是東部首屆聲光藝術節「台東光祭」，或走入家戶庭院的「藝術下鄉」，都讓台東透過藝術⽂化向下扎根，獲得天下雜誌民調封為「藝文王」，藝文表現全台第一。

台東2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」今天發表。（蔡旻妤攝）

台東2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」今天發表。（蔡旻妤攝）

台東形象月曆以「桌曆」與「掛曆」2種款式呈現，可置放又能懸掛，期待更能滿足使用者需求，提升月曆在現代生活的實用性，「掛曆」在翻頁的正反摺頁隱藏特別的巧思，正面應對當月代表性的藝文活動介紹，反面則可以一窺與地方互動的日常玩法與小撇步，帶出即便沒有遇上大型藝文活動，任何再平凡不過的時節也都是適合走訪台東當地的最好時刻。

此次月曆台東縣政府將由各局處辦理宣導活動中配合發送，請欲索取的民眾鎖定台東縣政府各單位及台東設計中心粉絲專頁，月曆限量發送，送完為止。另開放台東在地商家如台東故事館、東東市等限量販售。