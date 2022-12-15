冬季時由於溫度急遽變冷，血液循環變差，使得五十肩、關節炎的患者容易感到疼痛，此時，適度熱敷有助於舒緩不適。桃園敏盛綜合醫院物理治療師許庭豪表示，動力式熱敷墊屬於醫療器材，溫度較高，專供人體熱敷使用，使用時須謹慎注意溫度與時間的控制，否則容易燙傷。

●非人人可熱敷 這些族群不建議

其實，並非所有的疼痛都適合靠熱敷緩解。許庭豪指出，急性拉傷、扭傷急性期、懷疑有內出血、皮膚狀況不佳像是有傷口或濕疹的患者，都不適合使用熱敷墊，這些情況若加以熱敷，反而會使症狀惡化。

此外，糖尿病患等皮膚知覺異常者、意識不清者，都可能因熱敷不當造成燙傷，應避免使用；嬰兒通常無熱敷必要，故不建議使用。

●最佳熱敷溫度40℃-50℃ 每次15-20分鐘

臨床上常聽聞老人使用熱敷墊造成燙傷的案例，許庭豪再三叮嚀，務必正確使用熱敷墊，建議溫度設定在40℃-50℃之間，不超過50℃，可多墊一條毛巾或隔著衣服熱敷，不要直接接觸皮膚，以免燙傷；每次建議熱敷15-20分鐘，一天可熱敷4次以內，熱敷過久反而沒有好處，切記睡覺時不要使用。

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