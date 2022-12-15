高通宣布，推出旗下最新高效能的家用網路產品高通Wi-Fi 7沉浸式家用連接平台(Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform)，搭載小巧、兼具能源效率和成本效益的網路晶片組架構，可提供超過20Gbps總系統容量；並導入了家用網路連接領域的開創性技術高通多重連結網狀網路(Qualcomm Multi-Link Mesh)，開啟極高傳輸量和即時回應速度的全新時代，商業產品預計將於2023年下半年上市。

高通技術公司資深副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示，高通沉浸式家用連接平台可為每個家庭實現高效能連接，同時兼具成本效益、低調的外型設計，提供網狀網路最新創新技術。支援三頻系統的Wi-Fi 7可善用數個非授權無線頻段，提供最佳體驗。透過此方法，Wi-Fi網狀網路可同時為新舊裝置帶來效能的提升。

全新高通沉浸式家用連接平台的設計主要是為了支援現今與未來家庭的協作、遠距臨場(telepresence)、AR/VR以及沉浸式遊戲應用程式。高通Wi-Fi 7 沉浸式家用連接平台搭載高通多重連結網狀網路，可為現代應用程式提供數千兆位元的網路覆蓋和低延遲，讓傳統裝置和最新的Wi-Fi 7連接裝置享有立即的效能優勢。最新的高通沉浸式家用連接平台與可量產的高通Networking Pro系列Wi-Fi 7平台採用相同的通用架構，目前正進行送樣，商業產品預計將於2023年下半年上市。