美國證交委員會最新文件顯示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在周一至周三已賣出至少2200萬股的特斯拉股票，套現35.8億美元（約新台幣1095億）這使得馬斯克在過去一年來賣掉的特斯拉股票，價值已來到400億美元（約新台幣1.2兆）目前尚不清楚馬斯克此次賣股的原因，但股價已出現一波崩跌。

綜合外媒報導，去年特斯拉市值一度衝上1兆美元，但今年受到利率上升、消費景氣反轉等因素衝擊，股價出現重挫跌幅達55%，周三特斯拉的市值剩下4878億美元，是2020年後首次跌破5千億美元，目前市值也從全球第六名掉至第八名。

目前馬斯克並未說明賣股原因，市場認為可能與推特有關，馬斯克先前與其合作夥伴以440億美元收購推特，並進行大刀闊斧改革，但也引起不小爭議，目前營運仍未上軌道，甚至傳出廣告收入大幅下滑的危機。

知名特斯拉大空頭、分析師Gordon Johnson看衰特斯拉未來營運，並質疑公司策略錯誤，降價促銷容易使毛利率下降，且美國與大陸交車期縮短，歐洲地區的訂單也逐漸消化的訊號，都顯示特斯拉產能超過銷售能力，明年年底股價恐摔至23美元。