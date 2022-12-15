台灣民意基金會今（15）日公布的民調顯示，有53.2%民眾認為內閣應總辭，且不能拖到明年，然而前立委郭正亮預言，蘇貞昌留任閣揆的機率非常大，原因是總統蔡英文「怕鎮不住」，因為新閣揆若太年輕會引發派系爭端、太老則不容易上軌道。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，由於蘇貞昌一直犯錯，除在水產品被大陸禁一事上胡說八道，於小三通相關議題也發表了「搶藥說」，因此會有逾半民眾希望內閣在今年內總辭，他也調侃道，不知蘇是不是覺得民意反抗的壓力還不夠。

郭正亮提到，據了解，此次內閣改組閣員會換，但蘇貞昌被留任的機率非常大，他推測不是蘇不走，而是蔡英文「怕鎮不住」，因為如果新閣揆太年輕，怕民進黨派系間不相讓，要是年紀較大、如近期外傳可能接任閣揆的國安會秘書長顧立雄，則是怕不容易上軌道。

另外，對於蘇貞昌的「搶藥說」，郭正亮認為他擺明了要搞抗中保台，且認為會利用小三通的人，都不會投給民進黨，「不然怎麼會這樣笨呢？」