搶攻兔年送禮與自食商機，日本觀光資訊網站調查赴日旅客必買辦手禮第1名的「東京牛奶起司工房」，推出「東京牛奶起司工房新春禮盒」10入、25入、30入三款禮盒套組。即日起於台北、台中、高雄百貨通路櫃點及官網正式開賣，產品皆由日本直送，限量販售。

3款「東京牛奶起司工房新春禮盒」除了集結品牌廣為人知經典的「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」及「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」口味之外，因品牌成立10周年所誕生的紀念版「松露＆切達起司夾心餅乾」及檔期季節限定「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」等極具特殊意涵品項同步納入，增添「東京牛奶起司工房新春禮盒」系列豐富性。

值得一提的是，因應國人文化習性，「東京牛奶起司工房新春禮盒」三款禮盒規格在包裝設計各具不同巧思，除外包裝皆融入象徵紅色大喜色調，更加入了充滿深度儀式感的可愛兔子圖騰，塑造華人喜愛的吉祥熱鬧風格，精緻質感路線、體面大方。

「東京牛奶起司工房新春禮盒」10入、售價410元，除內裝口味揀選最具人氣的「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」，更是品牌針對新春節慶所改版，推出為開運喜氣又鮮豔熱情的火紅色系，內外包裝皆全面更新，「東京牛奶起司工房新春禮盒」25入、售價1,200元，為兔年台灣限定禮盒款式，內容包括10周年紀念版「松露＆切達起司夾心餅乾」10入、季節限定「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」10入、人氣暢銷「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」5入。

「東京牛奶起司工房新春禮盒」30入、售價1,290元，為最經典暢銷及長銷與季節限定組合，內容包括人氣暢銷「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」10入、經典長銷「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」10入，以及季節限定「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」10入。