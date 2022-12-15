游書庭和知名設計師潘怡良合作，拍出時尚攝影作品。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇藝人游書庭入行5年，除了戲劇、電影表現出色，他經營YouTube健身影片、IG、臉書等社群平台也同樣亮眼。他健身有成，不吝惜在社群展現6塊腹肌健美身材，粉絲們親暱稱他「教練」，提問各種身材管理問題，他來者不拒，全都仔細回覆，有時候粉絲問得深入，他可以回覆500-600字建議，簡直化身貼身教練一樣，他認真地說：「因為感受到粉絲的熱忱，所以會覺得很想要幫助他們，而且能幫助人也蠻開心的。」

游書庭從粉絲的訊息回饋發現，現代人對身材頗為重視，常會私訊詢問他的建議，「其實大部分的問題都蠻類似，像是要如何鍛鍊腹肌，這個是最多人發問的問題，大概佔50％，其他的像是減重要注意那些飲食、體脂肪降不下怎麼辦等等」。

他後來把各種回覆分門別類存在手機，資料夾宛如一本小型的健身百科，當一有粉絲留言詢問時，他就能立即回覆。但他也提醒，每個人的基因、作息、時間都不同，他的建議只能當作參考，但不論如何，運動是需要持之以恆，要持續才會有成果。

他的精實身材吸睛，好身材全靠平時不鬆懈訓練而成，他過去偶爾會放鬆大吃一頓，讓體脂肪上下擺動，但經過一次慘痛教訓，讓他時時警惕。他曾臨時接到通告，內容必須要裸露上半身，但他當時正處在口腹放鬆期，身材沒達到心中的標準，硬著頭皮上架。

結果成果讓自己十分不滿意，他苦笑：「或許外人看起來會覺得也是精壯，但我自己看得出來很不OK。」自此，他全心全意投入身材管理，隨時準備好自己，可以隨時展露最好的一面。

游書庭積極耕耘社群，每天花90分鐘逐一回覆粉絲訊息，不少粉絲照著他的健身建議，找回了體態也找回了自信，他說：「粉絲的回饋，都是我能持續健身、持續發文發影片的動力，我希望能和他們一起進步，一起讓自己變得更好，我過去也蠻瘦弱，我都可以練出身材，大家也一定可以。」

而他的網路影響力，也被不少廠商相中，紛紛找上門要求合作，從公益路跑、小家電、相機、保養品到時尚服裝，每次合作他都保持著分享初衷，希望能藉由自己的分享，讓大家一起變得更好。