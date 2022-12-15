豐原派出所警員廖婉凌、廖經瑋一日成功阻詐兩件。（警方提供）

詐騙案件層出不窮！台中市50歲劉姓男子前年在臉書認識陳女，對方近日請他幫付13萬元保費，劉男偕同妻子到銀行欲匯款；另70歲謝姓老翁曾被騙仍未學到教訓，竟還透過APP要投資股票，所幸2起詐騙案同日被銀行與警方聯手成功阻詐。

豐原警分局表示，豐原派出所警員廖婉凌、廖經瑋日前獲報，民眾匯款用途異常疑遭詐騙。警方到場了解，50歲劉姓男子於前年在臉書認識陳姓女子，對方近日請他幫忙支付最後一期保費13萬元，並承諾月底會分2筆償還。

劉男遂與妻子一同至銀行辦理預借現金匯款，後經警方查證該受款帳戶竟為已停業公司，且員警查看該女子所傳身分證照片，明顯經修圖竄改過，劉姓夫婦頓時恍然大悟，驚覺自己遭騙，對於行員與警方的熱心協助十分感謝。

兩名員警同日又接獲行員通報，70歲謝姓老翁以投資為由，欲將2萬6000元存入他人帳戶，因該帳戶近期金流異常，需要警方到場了解。經員警耐心勸說下，謝翁鬆口說，日前於LINE上認識許姓女子，該女向其推薦使用某投資APP申購股票並能享有高獲利，老翁得知後心動不已，於是欲依該APP客服指示匯款至指定帳戶購入股票。

經警方查證，短短數日已多人通報遭該投資APP詐騙，詐騙金額高達600萬元，嚇得謝翁趕緊將現金放回自己皮包內，並向員警與行員表示，自己過去也曾被騙過，十分感謝警方即時阻止，讓自己不再被騙第二次。

豐原派出所長林樹鉉表示，詐騙集團花招百出，但最終目的就是利用人性弱點來騙取金錢，接到類似詐騙電話時，務必保持冷靜、停一停、想一想，再次求證，不可輕易落入陷阱而將錢財拱手送人，若有疑似詐騙問題，可撥打110或165小心查證，避免遭騙。