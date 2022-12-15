民進黨北市立委補選參選人吳怡農今公布雙語政見，主張每一區設置「學習中心」，以「公辦民營」方式，提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程。至於學費會多低？吳認為，至少要在市場價的3分之1以下。

對於民間已有相當多教學中心，政府辦的會比民間好嗎？吳怡農回應，就像健身房一樣，民間有許多健身房私人機構有一對一教練，每個消費者都可自己決定是否加入健身房，是否請一對一教練，但他希望更多人有參與體育、運動的機會，有更平價而且優質的服務給所有人參與。

吳怡農說，就像健身房可以選擇最高端的，也可選擇一個小時50元，到社區運動中心，享受一樣有品質的健身環境；雙語跟外語學習也是一樣，並不是所有家庭都能這麼輕易負擔孩子課後教育，不管是電腦程式的學習還是外語學習，如果真心想要落實2030年雙語政策，要從社區開始，想要去私人補習班也非常歡迎，當然可以，但資源相對缺乏的家庭，也希望有這樣的選擇。

吳怡農說，不管資源有沒有缺乏，都希望政府有平價、優質選項，讓所有的家庭來享受，是他的核心理念，為什麼可以辦得比較好，期待政府中央補助，讓地方民營單位分擔成本，場地、環境政府出，尤其在北市租金試營運成本占很大一部分，這部分政府吸收，此外，相對的補助是一比一的補助，提供一樣優質的服務，可是至少在3分之1以下的成本，對一般家庭來說，是更具有吸引力的。

對於怎樣才算是平價？吳怡農說，至少要在市場價的3分之1以下，不管是電腦程式語言還是英語的學習。

有媒體關心，英語是強勢語言，為何不推廣母語。陪同出席的民進黨連江縣黨部主委李問強調，相信在中央政府的政策，對於母語或本土語言的教育及資源投入絕對沒有偏廢、缺少。

他說，舉例而言，在2019年國家語言發展法通過後，把所有本土語言納入國家語言發展法的保護範圍，在文化部非常用心的推動之下，也是第一次把馬祖的閩東話，一個講的人數比較少數的語言，也納入國家語言發展法保護，也在今年9月推出一系列新的教材，針對國中、國小、高中學生推出新的馬祖話母語教材，今年國慶也第一次在國慶現場網路轉播中，也納入馬祖閩東話，推動本土語言保護復正，跟推動英語教學不衝突，可以同時並進。

吳怡農提到，自己完全同意，外語也不限於英文，英文現在是國際上最共通的語言，學習中心要從英文開始，但是絕對不限於英文。至於學習中心納入母語？他表示，是從英語開始，因為現在是台灣邁向國際化最需要的共同語言，應該從英語開始，但只是初期的目標，希望擴大到各族群的母語，以及所有跟台灣有愈來愈多密切經貿關係國家的語言如越南語。

吳怡農表示，2030年雙語政策是中央政策，其中一個目標在國發會底下其中一個目標，是希望活化國小、國中教學方式，這樣的架構來爭取中央專案補助，由中央經費來補助地方政府成立學習中心。

吳怡農強調，成為立委之後絕對需要跟中央地方協調，來爭取學習中心設置，相信擴大外語學習機會，讓更多人有平價的外語學習機會，應該是不分黨派的，也期待地方首長跟中央能夠全力的支持，因為這絕對是一個好事。