最近以日劇《First Love初戀》人氣再度攀升的日本男星佐藤健，以帥氣的外表與暖男的形象擄獲不少人的芳心。而近日他也被日本媒體爆出，他疑似即將與女神綾瀨遙結婚，兩人過去也曾因合作《繼母與女兒的藍調》傳出戀情，今年就被媒體拍到同行的畫面，而雙方經紀人的回應也特別耐人尋味。

根據日本媒體《週刊女性》的報導，許多日本明星都喜歡在年末或是年初宣布結婚喜訊，而今年最受到大家關注的大概就是女星綾瀨遙。綾瀨遙與佐藤健在2018年時因合作電視劇《繼母與女兒的藍調》曾傳出緋聞，今年再度合作《繼母與女兒的藍調》的新年特別版時，便被拍到兩人不避諱地一同搭乘新幹線回東京；根據在場人士爆料，綾瀨遙當時還親密的呼喊佐藤健為「小健」，雖身旁皆有經紀人陪同，但也被外界認定是公司「開綠燈」批准兩人的戀情。

而這回除了《週刊女性》之外，就連另一家媒體《日刊大眾》也收到兩人即將開花結果的消息，還有一說是因為綾瀨遙的母親日前因捲入詐騙風波而使她負面新聞不斷，她只好藉此機會公開喜訊並蓋過負面新聞。對此，綾瀨遙與佐藤健都尚未做出回應，經紀公司更是不承認也不否認，引發外界猜測。不過，也有粉絲認為兩人在下個月都有新作品上映，是不是藉此炒作有待觀察，但網路上以掀起一波祝福的聲浪，不少人都相當期待這對男女神的組合。