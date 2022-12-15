台灣大(3045)瞄準遊戲市場，攜手Logitech G、NVIDIA(輝達)三強合作，首創一站式雲遊戲創新體驗，今(15)日共同宣布「 Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機 」正式在台上市，台灣也是繼北美後，第二個開賣該款雲端遊戲掌機的市場。台灣大看好掌機裝置將是雲端遊戲市場的一大助力，本次攜手Logitech G、NVIDIA將可整合軟硬體，全面擴大雲端遊戲生態布局。

台灣大個人用戶事業群副總經理暨商務長林東閔表示，本次與Logitech G、NVIDIA合作，延續新品牌「OP響樂生活」理念，整合網路、內容、設備、服務，提供消費者多元的科技生活與智慧連結的平台，玩家輕鬆透過雲端遊戲掌機，多款3A大作遊戲、影音娛樂服務一機搞定，引領業界首創一站式創新體驗，開啟下一個雲端遊戲新革命。

台灣大進一步指出，台灣遊戲市場普及度在亞洲名列前茅，玩家人口比例亦高於全球平均，隨科技演進、行動裝置普及，民眾利用碎片化時間觀看影音或玩遊戲成趨勢，台灣大看準雲端遊戲市場及掌機裝置帶來更高度的娛樂自由性，繼2020年與NVIDIA共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，締造亮眼佳績，用戶數年成長超過120%，且玩家黏著度高，平均每月每人遊玩時間、每月活躍用戶數年成長皆超過50%。

「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」搭載7吋1080p FHD螢幕，遊玩3A大作時可視尺寸是一般5.7吋手機螢幕1.5倍。在按鈕與搖桿的設計上更可媲美遊戲主機控制器，讓玩家享受超順暢的遊戲畫面與精準的操控表現與回饋。僅463公克輕盈設計，長達12小時的電池續航能力，搭載Google Play Store，支援多媒體娛樂功能，滿足玩家對於次世代遊戲的多元需求。

台灣大12月23日起於全國myfone門市、網路門市獨家銷售「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，建議售價11,990元，搭配台灣大5G優惠方案，月付999元，即可以專案價0元帶走雲端遊戲掌機，最高再送價值近2萬8千元遊戲、影音服務，包含GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+ 前12個月請你看，還有MyBook 30天免費。