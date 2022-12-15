好萊塢男星亨利卡維爾（Henry Cavill）過往以DC宇宙中的「超人」一角而聞名。在10月與DC高層開會後，原先確定將以超人之姿回歸，更在IG上和粉絲們分享喜訊。豈料，DC經過一連串的人事變動後，打算讓亨利卡維爾卸下超人一職。對此，他在今(15)日稍早，於IG上發文證實此事。

此前，電影《黑亞當》中，才以彩蛋形式曝光亨利卡維爾飾演的超人身影，而他也在IG上曬出身穿超人服裝的短片，證實此事，豈料，DC的人事發生一連串的變動，而新任總裁詹姆斯岡恩（James Gunn）則宣布未來拍攝的超人電影，故事線將著重在超人還是菜鳥的時期，預示現任超人亨利卡維爾將無法參與，一時引爆網路聲浪。

對此，亨利卡維爾在今日於IG曬出長文，表示要和大家宣布一個難過消息，指出「我不會以超人的身分回歸。」並透露此前與DC的新任總裁詹姆斯岡恩和彼得薩弗蘭（Peter Safran）開會後，坦言他們計畫打造一個新的電影宇宙，因此不會由他飾演超人，此番突然的換角變動讓他不禁感慨：「這就是人生。」

消息曝光後，讓粉絲們相當震驚，也紛紛留言安慰亨利卡維爾，指出：「你不論是現在還是未來，都是我們心目中永遠的超人」、「希望未來能在另一個宇宙中看見你的身影」、「你是我最喜歡的超人。」