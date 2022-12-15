卡達世足賽正如火如荼的進行中，目前已踢入4強決賽，高雄市三民國小也搭上此次世足熱潮，結合雙語教育，用英文向學生介紹進入4強的國家以及足球規則。三民國小也大玩猜測遊戲，讓學生預測誰才會是此次世足的真正冠軍。

世足熱不再是大人的樂趣，三民國小利用了體育課、雙語教學，結合此次世足賽事，利用英文讓學生知道各球隊世界地圖上的地理位置，以及隊上知名的國際足球球員；還有各國足球運動發展的脈絡與規則，學生們也穿上足球運動服參與。

三民國小學務處也規畫了「2022FIFFA世足冠軍得主」預測活動，讓學生在16日下午前，將心目中會獲得冠軍隊的國家名稱、地理位置在哪一洲，填寫在預測單上後投入預測箱中。

配合猜測遊戲，三民國小也讓最後神準預測成功的學生可以進入摸彩環節，將會抽出20位幸運學生，神準猜測冠軍的學生也會抽出10位，每人獲得足球1顆；亞軍也抽出10位鼓勵參與獎，各獲一頂運動帽鼓勵。

張宏仁校長說，學校籍由世足賽的熱潮，讓學生認識參與比賽國家的地理位置，將校園情境佈置帶入雙語教學中，學生在有趣又輕鬆活動下，接觸國際時事並融入雙語教育，讓學習不再只侷限於書本，相信能拓展學生視野更加開闊。