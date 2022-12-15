台灣15日中午在東部海域發生規模6.2地震，其中竹科、中科及南科等地最大震度為3級，對此台積電、聯電等晶圓代工廠並沒有受到地震影響，生產營運一切正常。

台灣東部海域在15日中午12時3分17秒發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里，其中台北、高雄及屏東等地發生2級或1級地震震度。新竹、台中及高雄等地發生地震震度3級，當中竹科、中科及南科等科學園區皆正常營運，台積電、聯電等晶圓代工廠亦沒有傳出災情及損失。