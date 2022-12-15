法國當紅球星姆巴佩（Kylian Mbappé）將與俱樂部的隊友梅西（Lionel Messo）在世界盃冠軍賽決一死戰，同時也將為隊史第3座大力神盃而努力拚搏，只不過姆巴佩過往貶低南美球隊的言論卻在此時被翻出，加深了雙方球迷之間的仇恨值。

姆巴佩今年5月接受《TNT Sports》訪問，談到今年世界盃的奪冠熱門，似乎沒把南美強權巴西及阿根廷放在眼裡：「南美洲的足球不如歐洲那樣來的先進，阿根廷沒辦法踢出高水準的內容，卻還是來到了世界盃，這就是為什麼最近幾屆的冠軍皆由歐洲球隊拿下。」世界盃開辦21屆以來，歐洲球隊12度拿下冠軍，參賽分配席次較少的南美洲也有9座進帳，而近4屆的世界盃冠軍皆由歐洲球隊奪下。

外傳今年夏天可能轉戰西甲豪門皇家馬德里，雖然當時姆巴佩正處於離隊風波中，但巴黎聖日耳曼陣中還有梅西及內馬（Neymar）等南美球員，此番言論在當時也引發爭議，包括阿根廷國腳勞塔羅馬丁尼茲（Lautaro Martínez）及E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）皆輪番砲轟姆巴佩，前巴西總教練提特（Tite）也反駁了這位法國金童的說法。

本屆世界盃歐洲區資格賽的分組，法國同組對手為烏克蘭、芬蘭、波士尼亞以及哈薩克，沒有遭遇太多困難就拿下分組第一，取得了晉級會內賽的門票，不過法國這些對手可不比南美洲的球隊強上多少。