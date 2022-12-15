為了迎接即將到來的聖誕節，新北市政府水利局於今（15）日晚間點亮新莊中港大排及蘆洲鴨母港的聖誕限定繽紛燈海造景，讓新北市民提早感受溫馨的聖誕節氣氛。

麋鹿現蹤中港大排河廊內。（水利局提供）

中港大排沿線由自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里行道樹，將在今晚披上璀璨閃亮的節慶燈飾，在中港大排河廊中還有繫上聖誕裝飾的迷路留駐、喝水，加上粉紫色燈海，透過光的線條及浪漫色調，讓中港大排河廊搖身變成夢幻國度。

另外，在蘆洲鴨母港溝也有光雕燈飾，在河廊沿線的白鷺之衍、文化廣場、親水公園也都換上聖誕燈飾，加上潺潺流水聲，讓民眾漫步在色彩斑斕的林步道時，彷彿沈浸在奼紫嫣紅的夢幻世界中，傳遞滿滿溫馨浪漫的聖誕氣息。

水利局表示，中港大排及鴨母港溝經市府團隊努力整治有成，翻轉臭水溝印象，讓路過民眾或在地休閒散步的居民都能沉浸在多樣變化綠意盎然的河廊風景，透過夜間的燈飾，讓河廊呈現日夜不同的景緻，使民眾沈浸在繽粉綺麗的聖誕氛圍中。