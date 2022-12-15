小時候家境清寒的艾石生，常常要協助家裡務農、砍柴、挑水，世界展望會在其小學6年級時協助，除了提供學雜費、生活費外，還提供其文具、協助社區改建廁所、接水自來水，「對我的幫助很大」，艾石生也靠著半夜在路燈苦讀，在聯考獲得好成績後，目前在花蓮縣和平國小擔任校長，但他發現，全校有半數的學生為弱勢生，透過鏈結各界資源、協助孩子平安長大。

據展望會近年調查3.5萬名弱勢童，其中有2813名要自行打工、否則隔天可能連吃飯都有困難，其中300人未滿18歲，150人僅國中畢業。

曾受展望會協助8年的艾石生表示，自己小時候因家中成員較多，父母養育經濟壓力大，甚至會因為要協助家中工作、照顧弟妹等無法上學，「甚至一度要放棄人生」，所幸老師鼓勵他好好讀書改變自己。

從事教職多年的艾石生說，花蓮和平國小全校有約100餘名學生，其中逾半數為弱勢生，包括清貧、隔代教養，仍有孩子要協助工作外，還有許多孩子因為要照顧弟妹、長輩、父母無法接送等原因，致使無法天天上課，因此透過家訪、校車、獎學金等協助孩子平安長大。

受助多年的王維中除了宣布資助展望會15名孩子，今天更一口氣捐贈20萬予世界展望會。

展望會邀請社會大眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，希望合力為4萬1000名學齡孩童提供助學金、5300名兒童提供營養扶助金和送餐服務，提供2700戶急難與特殊景況家庭紓困，協助4400名青少年或家長學習就業技能以自立。

捐款可洽台灣世界展望會官網。