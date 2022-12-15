今(111)年1-10月各級公庫收入4兆7305億元，年增加4498億元或10.5%；收入來源以本年度總預算收入3兆4461億元為主(占7成3)，其次為預算外收入1兆2285億元(占2成6)，以前年度總預算及特別預算收入共計為559億元。

本年度總預算收入年增加4038億元或13.3%，係以稅課收入增加3391億元或14.9%為最多，主因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致今年結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款同步成長，盈餘分配及薪資扣繳也增加，促使營利事業所得稅、綜合所得稅表現亮眼。另預算外收入因發行公債及賒借收入、特種基金及保管款等增加，致年增405億元或3.4%。

今年1-10月各級公庫支出4兆4278億元，年增加6074億元或15.9%，其中本年度總預算支出2兆8687億元，增加1591億元或5.9%，以教育科學文化支出7917億元，占27.6%為最多，社會福利支出7161億元，占25.0%居次。另特別預算支出1兆619億元(占2成4)，年增4228億元或66.2%，除因本年新增「海空戰力提升計畫採購」155億元外，尚有「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」7971億元、「前瞻基礎建設計畫第1、2及3期」1828億元、「新式戰機採購」607億元等陸續執行，其中以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」增加2675億元為最多，「前瞻基礎建設計畫第1、2及3期」增加1035億元居次，而「新式戰機採購」亦增加355億元。