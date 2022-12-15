來自韓國15日消息，在可充電的二次電池產品當中，韓國所需要的關鍵金屬礦物中，最依賴來自中國大陸的供給。但日後想取得美國的補助金，韓國得降低對中國大陸的依靠才行。

韓國規模最大且歷史最為悠久的民間經濟團體KCCI（大韓商工會）表示，韓國生產的電池中，重要金屬礦料像是鈷、錳、鋰與鎳等，以77.1%最高比例全部都得靠單一國家出口而來，遠高過日本、中國大陸以及德國的進口比例。

也需從單一國家進口此類原料的日本，是以66.5%位居第二，其次是中國60%以及德國51.1%。此報告指出，就進口量而言，韓國生產的電池，對中國大陸基本礦產依賴度為58.7%，比10年前35.6%又大增23.1%。

其中，中國大陸供給韓國83.3%氧化鈷與氫氧化鈷，77.6%硫酸錳和硫酸鈷，81.2%氧化鋰和氫氧化鋰，還有87.4%做為二次電池內容物當中，有關鍵陽極材料之稱的天然石墨。另外，超過89%碳酸鋰來自智利，59%硫酸鎳則從芬蘭進口。

為了要在明年還能拿到美國的補助，韓國必須逐步減少對中國大陸基礎金屬礦物的依賴，轉向從美國或符合美國通膨降低法中限定的地區採購。也就是說，從美國或與美國有簽自貿協議的國家中，韓國採買比例要從目前15%，儘速先增至40%，最後再達到80%終極目標。