南庄鄉部落段木香菇品質都屬上乘。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉部落段木香菇品質都屬上乘。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉種植段木香菇已有數十年歷史，交通部觀光局參山國家風景區管理處為協助當地原住民部落活絡林下經濟，重新為香菇伴手禮打造在地特色包裝，將南庄地景大石壁，以及菱形圖紋搭配大地色系融入包裝設計之中，製作專屬當地泰雅部落的產品包裝，即日起在南庄石壁部落、鹿場部落的商店上架販售。

參山處長曹忠猷表示，近年來積極推動部落產業升級轉型、鼓勵業者開發創新、扶植在地品牌成長、培訓導覽解說及歌舞展演等，以軟、硬體設備投入方式協助部落套裝遊程推廣。今年特別針對部落段木菇農進行品牌包裝設計輔導，製作出專屬南庄泰雅族部落的特色包裝，也歡迎民眾來到南庄原民部落遊玩的同時，將原汁原味的部落好菇道帶著走。

鹿場部落菇農「伊汎．代依木」說，段木香菇的種植須將香菇菌絲植入樹木，讓它在野外自然生長，每次採收後須將木頭靜置一個半月，澆水並翻轉頭尾，讓菌絲充分發展。過程中為了避免外人帶入雜菌，他都親自巡視、採收。石壁部落菇農謝一郎也表示，種段木香菇雖然費工，生長時間長、產量也少，但是健康無毒、友善土地，最重要的是段木的香味非常濃郁，口感絕佳，火烤、燉湯都適宜，一直深受老饕的喜愛。

參山處表示，南庄有海拔高、日夜溫差大的地理優勢，所產段木香菇一直是美食家間口耳相傳的逸品，今年參山處為提升行銷，透過包裝設計與產品行銷，幫助部落菇農建立品牌與商品價值，建立南庄優質農產品的形象，進而增加在地觀光能量。