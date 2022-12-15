花蓮東大門夜市為花蓮當地指標性的觀光夜市，不只是當地民眾習慣去走逛逛，更是觀光客到花蓮的首選，因此透過夜市人潮較為集中之特性，從東大門夜市做為推動使用環保餐具的起點，從攤商內用使用環保餐具，替代一次性或美耐皿餐具，到提供民眾借用環保餐具，讓選擇外帶的民眾，可以邊走邊逛，減少塑膠杯、塑膠袋的使用。

夜市主委黃家明指出，店家配合環保局的政策，鼓勵消費者使用環保杯、環保餐盒消費，並提供減價或增量等優惠，這項政策推動至今，已高達85.6%的店家共同響應。夜市內更有餐具租借車，方便觀光客或沒有攜帶環保餐具的民眾租借，且餐具皆使用專業的清洗設備，高溫殺菌清潔，民眾租用時可安心無虞。

夜市主委黃嘉明肯定政府推動環保的用心，更期望透過店家提供誘因，讓民眾一起響應垃圾減量做環保。(圖/中時新聞網攝)

花蓮東大門夜市為全國第一個環保夜市，今年花蓮縣環保局也曾在環保月活動，推動店家內用使用環保餐具，透過活動的舉辦，收集不同類型店家與民眾的建議，為未來全面推動使用環保餐具，累積重要的經驗。業者林明志也表示，使用環保餐具的政策推動後，看到產生的垃圾量大幅的減少，整個夜市也更加乾淨整潔，民眾配合度也有所提升，大家共同努力的成效有所展現，也感到十分驕傲與欣慰。

花蓮縣環保局廢管科張華砡科長表示，現在各縣市也開始陸續推動環保夜市，花蓮縣政府過去針對東大門夜市做過非常多努力，除了與店家溝通、討論外，也積極尋找外部廠商提供專業技術與服務，未來將打造專業的清洗中心，期望能擴大使用環保餐具的店家外，更可以讓使用環保餐具的民眾更安心。

花蓮縣長徐榛蔚期許大家對旅遊產生環保共識，並對環境負起責任。(圖/Youtube)

縣長徐榛蔚期望在政府做了這麼多努力的同時，也希望民眾能透過環保局所提供的各項方便服務，進而減少一次性垃圾的產生，讓環保的習慣慢慢養成，漸而擴大至生活，其實環保也可以很簡單容易。從垃圾源頭開始減量，確實做好垃圾分類，即可有效降低地球的負擔，打造低碳、無痕的生活，是每個人都可以做到的事。(廣告)