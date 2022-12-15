經濟部提出「住宅與商業服務業節能設備補助計畫」，針對台灣住宅及商業部門，分別規畫「住宅家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施，總經費上看30億元，此案15日經行政院會核定通過。其中針對住宅家電，若民眾家中有一級冷氣或電冰箱者，只要提出申請並通過，即享每台新機3000元補助，預計明年元旦實施。

經濟部指出，台灣住宅及商業部門用電中，冷氣、冰箱占住宅用電約40％，另空調、照明、冷凍冷藏設備則占商業用電約67％。家電及設備經長年使用後，能源效率會大幅衰退，導致耗電量增加，對國內住商部門造成用電壓力，需要民眾及業者改變觀念，進行汰舊換新，採用高效率設備，以推動節能工作。

此次「住宅家電汰舊換新節能補助」，補助產品為能源效率分級標示一級之冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3000元，家庭住戶皆可提出申請。有別於往年規定，民眾除在經濟部公告的補助購買期間內購置1級冷氣機或電冰箱，並須要確實汰換家中舊機取得行政院環保署廢四機回收聯單，才符合補助資格，明年預計可補助汰舊換新冷氣機及電冰箱共64萬台。

經濟部表示，透過老舊家電及設備汰換，可促進住商業部門能源使用效率提升，合計每年可節省用電6.72億度，減少33.92萬噸二氧化碳排放，相當於872座大安森林公園的年吸碳量，加速推進我國朝向淨零社會轉型。

至於「商業服務業節能設備補助」則分為「設備汰換」和「系統節能專案」，補助期間預計自2023年3月1日起。業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力(kW)補助2500元／kW，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元；或將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50％並以500元為上限，每家至多補助5萬元。

另外有整合型系統節能補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，將補助專案金額3分之1，每案補助上限500萬元。