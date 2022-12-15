食藥署昨天公布高端疫苗保護效益評估會議紀錄，有多達六位專家質疑高端提交的追蹤樣本數過低，但中央流行疫情指揮官王必勝今天表示，雖然有專家認為樣本數不足，但疾管署已提交大數據的佐證分析，最後仍獲專家認可，一致認為疫苗有效。

對於高端疫苗的審查爭議，王必勝今天表示，指揮中心早在11月5日就以新聞稿的方式公布專家會議審查結果，雖然高端提交的報告確實有樣本數不足的問題，但在經疾管署，以及某醫院的大數據分析評判後，仍獲14位委員的一致認可。

不過外界對於疾管署提供保護效益分析有所抨擊，王必勝則強調，會務單位提供其他佐證資料屬於審查常態，就連美國過去審查疫苗時，CDC也會提其他的佐證資料，我們不可能完全去聽廠商，而是附上佐證資料由專家進行討論，而疾管署再提交相關資料前，也有取得14位專家的同意。

王必勝說，高端疫苗審查經14名專家完整討論後，程序上都已完成符合，討論結果就是保護效益通過，已被認可為有效的疫苗。