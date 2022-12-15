民進黨立委補選參選人吳怡農表態支持兵役延長，但外傳民進黨內對於兵役延長議題沒有共識，要等副總統賴清德上任黨主席後才拍板。吳怡農今表示，關於國防部兵役制度、訓練內容改革，自己沒有任何內幕消息，等待中央與相關部門宣布，所有國防投資和改革都是為了避免戰爭。

吳怡農今天上午在政見記者會受訪表示，國防部兵役制度跟役期延長或是訓練內容相關的改革，他沒有任何內幕消息，他也在等待中央跟行政部門相關的宣布討論，對手陣營口水攻擊，希望大家有空時看看國際新聞、看國際局勢，了解一個國家面對強大軍事威脅時，對社會整體造成的波及和影響。

他說，這就是為何要提高台灣整體的韌性，為何我們需要國土防衛部隊，在平時負責災害搶救，在戰時負責各社區安全，為的就是保障人民的生命財產。

吳怡農認為，需要廣泛的提高社會韌性，從國軍到防衛部隊到專業警消，才能向國際展現保衛家園決心、才有本錢嚇阻戰爭，任何對於軍事衝突不瞭解的可以看看烏克蘭所經歷的，沒有人希望台灣有烏克蘭的下場，所有國防投資、改革就是要避免戰爭。

吳怡農指出，現在的兵役法就是男性當兵，他支持的就是全面訓練改革，國土防衛部隊在他心目中就是募兵性質，有意願參與的才來參加。