基隆市政府15日宣布，將在12月31日晚間舉辦跨年晚會，今年的晚會以「搖滾基隆城」主題，邀請7組實力派樂團現場嗨唱，搭配7分鐘海港煙火秀，並且在地樂團亥兒樂隊的最新創作歌曲『台灣頭』，一同嗨翻北台灣。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，一年一度的跨年即將到來，市府自2014年起號召獨立樂團，參加基隆跨年晚會演出，成功打造基隆跨年樂團特色，近年曾參與演出的樂團如：告五人、YELLOW、TRASH及血肉果汁機等，接連榮獲各項音樂大賞，可見基隆跨年晚會已成為孕育獨立搖滾樂團的重要舞台。

今年基隆市政府邀請到7組潛力及口碑兼具的獨立樂團陪樂迷一起跨年，有以音樂治癒人心的雨神樂團及精通古韻搖滾的亥兒樂隊等基隆在地樂團，還有入圍金曲年度新人的裝咖人、入圍金曲最佳樂團的甜約翰、入圍金曲最佳演唱組合VH （Vast ＆ Hazy），更邀請到台語創作超人氣樂團拍謝少年、牢騷系鋼琴搖滾雙金樂團Tizzy Bac擔任壓軸，陪伴大家熱鬧搖滾迎接2023年到來。

曾姿雯表示，市府今年邀請到國際知名煙火設計大師－黃俊豪老師操刀，為跨年活動帶來絕對不能缺少的煙火秀，將搭配在地樂團亥兒樂隊的最新創作歌曲『台灣頭』，帶來聲光俱現的璀璨煙火。

另外，基隆市政府也搭上互動濾鏡的熱潮，特別在IG及FB等社群平台推出了活動的專屬濾鏡，民眾透過濾鏡的變聲功能及搖滾風格的活動主題相框，就可以搖身一變成為搖滾巨星。於活動現場使用專屬濾鏡與合影，拍下跨年晚會精采畫面，並上傳打卡後即可至服務台兌換活動限定好禮「基隆跨年晚會×曾拌麵」1份，限量1000份，送完為止。