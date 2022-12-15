今天龍邦在泰山(1218)2名法人董事登報質疑萬寶開發購買全家(5903)股權，萬寶開發透過律師發布3大聲明表示：1.無意參與全家經營；2.在所有條件成就後，依程序決定進行投資；3.買賣雙方皆不認識，若有不實指摘侵害權益將訴諸法律。

泰山董事劉偉龍、韓泰生今天在媒體上刊登廣告，對於萬寶開發購買全家持股提出6大質疑，包括雙方何時議定取得全家股份、是否謀議隱瞞全家股份買賣、涉及內線交易等等。

萬寶開發透過傅祖聲律師事務所發布聲明指出，萬寶開發投資全家便利店股份，是著眼於全家便利店長期以來的穩定經營與每年平均約有2％股利，而為之長期投資，萬寶開發並無意參與全家便利店經營。

其次，萬寶開發係因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求於賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格條件下，始願意購買全家便利店股票。若任一條件無法成就時，萬寶開發即不會進行投資。俟賣方依法公告後，萬寶開發始依程序決定進行投資，並於12月5日上午以鉅額逐筆交易方式購入上述股票。

第3，萬寶開發強調，萬寶開發僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，且為單純投資人，其股東與賣方素不相識，亦無往來或接觸。坊間出現部分不實指摘，或為不同立場者之間的相異看法，但若因此無端損及萬寶開發或其相關人員時，萬寶開發當依法維護權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。