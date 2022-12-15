世界知名音響品牌Focal ＆ naim台灣總代理音寶有限公司，首度跨界攜手與霹靂國際多媒體合作，於台北43屆國際音響大展展出金馬獲獎英雄-素還真，特別加碼推出限額VVIP體驗與限量好禮，現在就立即前往圓山飯店親眼目睹見證傳奇英雄素還真霸氣俊秀風範，與首度透過世界頂級音響對外公開播放電影《素還真》主題配樂的磅礡氣勢，體驗前所未有的尊榮聆賞饗宴。

此次台北國際音響大展，音寶共有三間展示間，可以親臨體驗FOCAL ＆ naim的一體式數位串流音響Naim Mu-so 2nd Generation、Naim Mu-so Qb 2nd Generation，以及Focal Bathys耳機，並展出FOCAL ＆naim 10週年的紀念組合。

Naim Mu-so 2nd Generation絕對是智能享聆的環境最不可或缺的一體式無線串流音響，觸控圓盤可進行15項功能操作，內部升級超過95％，箱內容積提升13％，450瓦輸出，支援多種播放平台與連結、輸入方式，Focal合作開發最佳化單體，最高支援解析度32／384、DSD128，不僅處理速度是前一代的13倍，還有Room Compensation空間聲學、自動修正、鬧鐘等功能，亦有不同色面網、波蘭原木材質，以及賓利版可選擇。

Naim Mu-so Qb 2nd Generation（QB）則是FOCAL ＆ naim合作的最入門款智慧音箱，3音路5單體低音輻射式設計，內建4組50瓦＋1組100瓦擴大機，合計300瓦，麻雀雖小，五臟俱全，絕對是市面上最超值的精品喇叭。

Bathys無線頭戴式耳機採用了 [email protected] 5.1 和主動降噪技術。在環境噪音較大的場所，使用「靜默」模式，需要提升專注度時可使用「柔和」模式，都有完美的各音效果，而「透明」模式則可讓使用者感知周圍的環境音，適用於行走時。不論是降噪效果、音質表現、聲音保真、續航時間，都有相當令人驚豔的表現。

音寶有限公司與霹靂跨界合作，霹靂授權獲得金馬獎最佳造型獎IP素還真（電影正裝版）、素還真（電影輕甲版）、素還真（電影戰甲版）予音寶所屬產品代言推薦，以及電影《素還真》配樂紀念黑膠唱片，都會在圓山飯店展出，現場可透過Mu so與Qb播放黑膠內的數位音樂，也可自行連結藍芽，透過Bathys耳機聆賞。

音寶展間更會展出FOCAL ＆ naim 10週年的紀念組合、FOCAL 40週年、FOCAL Utopia系列，在獨立音響空間享受頂級音響帶來的聲音饗宴，2022年12月15日至18日，就在台北圓山大飯店，一同來感受最頂級的音響體驗，與一窺最俊秀的藝術經典戲偶。