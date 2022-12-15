FOMC於12月會議中，如市場預期放緩升息步調至2碼，利率區間來到4.25％～4.5％，且預估明年美國經濟成長率僅有0.5％的水準，為確保通膨可順利回到2％目標，預估2023年仍將有3碼的升息幅度，且到2024年才會降息。

第一金投信指出，雖然美國近期通膨上揚步伐已有所放緩，但本次會議結果可知，聯準會（Fed）對通膨下滑的速度，仍採取較為謹慎的態度，除非通膨急遽下滑，否則短期貨幣政策難以轉向。

惟以經濟角度來看，在前波聯準會急速升息與高通膨衝擊下，美國今年經濟表現已逐步放緩，對於明年經濟前景看法亦偏向保守，除非通膨再度升溫，否則聯準會本波升息應已邁向中末段。

第一金投信表示，接下來聯準會再升息對股市衝擊將逐步降低，不過，在考量經濟衰退疑慮下，預估明年上半年股市仍將偏向震盪，至於債市部分，在短期升息壓力持續下，預估短期利率仍將走高，惟長端受經濟衰退疑慮壓抑彈升幅度，預估美國10年債殖利率目標價落在4％，終端利率上調至5.0％～5.25％。