雲品國際為加速實現碳中和的營運目標，除了不提供一次性備品、瓶裝水等多項具體措施減塑減碳，自12月19日起旗下日月潭雲品溫泉酒店更推出「負碳排（Carbon Negative）」加價購選項，客入住飯店可自願選擇加價、再由雲品代為購買碳權，雲品並再加碼購買同等價值的碳權，不只落實碳中和更首創推動負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排放量，負起碳排責任。以自願性購買碳權進行碳抵換的行動，使雲品成為台灣飯店業率先加入國際碳交易市場的飯店企業。

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）甫於上月閉幕，最後決議的內容讓許多人失望焦慮，因此雲品回歸到企業與產業自身思考，如何以積極多元的民間力量，讓更多人關注投入環境議題。

雲品國際董事長盛治仁表示，根據全球生態足跡網絡（Global Footprint Network）的計算，今年的地球超載日（Earth Overshoot Day）落在7月28日，代表在這一天，人類已經耗盡了當年度地球的自然資源。換句話說，一年當中有五個月的時間，我們是在消耗超支屬於後代子孫的資源。盛治仁強調，我們這一代要負起責任，努力扭轉這個現象，給下一代適合的生存環境。

雲品長期關注永續議題，這幾年更落實許多節能減碳的具體措施，如不提供一次性備品和瓶裝水、增設廚餘機、提升在地食材比例與食農教育的落實、飯店內餐廳為溯源餐廳、定期舉辦淨潭與推動潭區環保杯的使用、SDGS課程推廣等。而硬體部份不僅中水回收再利用、能源效率提升設備、汙泥防治設備、中央監控節能設備等都已持續完備，雲品溫泉酒店還成為全台第一家得到CU-GSTC「全球永續旅遊認證」的五星級酒店。

同時，君品、雲品二飯店也於今年取得ISO50001能源管理系統認證，持續以實質作為來減少對環境的衝擊。雲品國際多年來獲得TCSA 企業永續獎及天下CSR小巨人獎等獎項的肯定，但得獎不是目的，而是藉準備過程激勵我們做更多思考，也向其他永續夥伴們學習。在盡力降低自身碳排之餘，雲品國際也持續思考如何擴大參與層面，讓更多人一起關懷環境。

經歷二年的碳足跡盤查，雲品與台泥資訊以飯店整年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，計算出雲品溫泉酒店平均每房每晚入住的碳足跡為150 kg CO2e，換算下來可用47元購買碳權來抵換，進而達到碳中和的目標。雲品將透過加入新加坡的全球碳權交易平台CIX（Climate Impact X），完成碳權交易及抵換，購入的碳權來源為ARC REDD+項目，碳權均經過國際減碳標準VCS（Verified Carbon Standard）認證，並達成多項聯合國永續發展目標SDGs，主要是保護巴西東部的亞馬遜雨林，將協助亞馬遜再造林聯盟（ARC）重新造林、防火以及培訓可持續利用土地的工作項目。

絕大多數的人為活動皆會產生碳排放，因此除了減碳，還需要提高碳的清除量，才能達成碳中和，若能讓「碳清除量」超過「碳排放量」就能往更高標準的「負碳排」為目標。雲品溫泉酒店自12月19日起，預訂任一住房專案，旅客均可在訂房頁面自由選擇「負碳排」的加價購選項，雲品溫泉酒店每房每晚可加價47元中和此次入住的碳排，旅客如欲加購，可獲得減碳旅人專屬永續楓葉種子紙與電子證書一份，加購收入將由雲品代為購買碳權，同時雲品更加碼購買同等份量的碳權，不只碳中和更能達負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排而努力。

盛治仁表示，每個人一出生都對碳排「有所貢獻」。以台灣來說，人均年碳排量12公噸，比大陸、日本、歐盟和多數已開發國家都來得高。在維基百科列出的人均二氧化碳排放量列表中，台灣在全球222個國家和地區中，排名26。也跟大家分享我們找到的一些資訊：吃一份牛排大約釋放330公克的二氧化碳，跟開車4.8公里相近。而一支智慧型手機從生產到回收的碳排放約為95公斤，每天使用手機通話兩分鐘，一年就約有47公斤的碳排量。

另一方面，一棵樹平均每年只能吸收約10公斤的二氧化碳，大家可以算算，要種多少樹才能中和掉我們日常生活產生的碳排？盛治仁進一步說明，這當然不是說我們從此不要吃牛排、開車或用手機，而是提醒自己幾乎所有的行為都在製造碳排，必須有意識地節制，並更積極尋找解方。

盛治仁特別指出，服務業最大的挑戰，就是如何在顧客體驗和永續措施中找到最佳的平衡點。我們要以永續的作為，提供客人最豐盛舒適的住宿體驗，這不只是物質層面的滿足，還有以藝術、歷史和文化底蘊為基底的精神充實。雲品國際也會持續在產品和服務上推陳出新，給旅人獨特的沉浸式體驗。

雲品溫泉酒店這次推出的住房可加購碳權，來抵消渡假而衍生的碳排為台灣飯店業首創，雲品國際透過多元創新做法一同呼籲旅人，對地球盡一份心力，在全球低碳淨零風潮中穩健前行。即將邁入2023年，最酷的旅行，就是來一場負碳排假期，除了抵銷於旅行中所產生碳排，還能當個永續旅人的先鋒！