國立中山大學自行研發、台灣第一艘MIT迷你潛艇水下航行再刷新紀錄，15日在台灣國際造船公司重件碼頭舉辦發表會，由校長鄭英耀親自入艙掌舵，成功下潛並自駕航行。該潛艇8月時，已在小琉球海域寫下人員入艙3時40分、水下自控航行近2小時的新紀錄。
「在水下聽到氣泡聲，非常激動，這是不可思議的成功之旅！」鄭英耀表示，這次首度於實海域長時間由內部駕駛潛艇，有別於以往仰賴外部潛水員操縱潛航，意味著維生系統、操控系統皆運行順利，意義重大。今日活動邀請包括台灣海洋科技研究中心、國防大學、台灣國際造船股份有限公司、中信造船集團、金屬工業研究發展中心等合作單位到場見證。
中山大學研發長王朝欽表示，今年6月團隊先於台船內海碼頭完成第一次雙人維生系統測試，水下歷時1小時31分。讓團隊有信心挑戰實海域。8月時至小琉球的緩坡進行實海測試，載人載具航行路徑水深介於10米至20米間，首日先在無人入艙的情況下由潛水員通過安全測試，翌日再由工程師及科學家入艙下水。實測當天，潛水員操作測試完畢，再移交駕駛權至艙內，由艙內再次進行載具運行測試，最終寫下人員入艙歷時3時40分，水下自控航行近2小時的新紀錄。
計畫指揮官、中山大學海下科技研究所所長陳信宏則說，出海前就要規劃測試作業細節與流程，鉅細靡遺的沙盤推演、反覆演練修正。出海後，安全風險遠遠高於港灣環境，更需小心謹慎，所幸艙內控制航行的目標順利達成，團隊相當感動。
中山大學水下載具中心預計明年4月再次實海測試，挑戰更深的海域、更長的航行時間，為這艘第零代的MIT潛艇2023年退役做準備，下一代的潛艇也準備進行研發。
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