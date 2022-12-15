潛水員操作測試完畢，再移交駕駛權至艙內。（袁庭堯攝）

中山大學校長鄭英耀偕同海下科技研究所教授兼台灣海洋科技研究中心主任王兆璋親自入艙下水。（袁庭堯攝）

團隊技術、潛水人員一旁待命。（袁庭堯攝）

中山大學水下載具中心預計明年4月再次實海測試，挑戰更深的海域、更長的航行時間。（袁庭堯攝）

國立中山大學自行研發、台灣第一艘MIT迷你潛艇水下航行再刷新紀錄，15日在台灣國際造船公司重件碼頭舉辦發表會，由校長鄭英耀親自入艙掌舵，成功下潛並自駕航行。該潛艇8月時，已在小琉球海域寫下人員入艙3時40分、水下自控航行近2小時的新紀錄。

「在水下聽到氣泡聲，非常激動，這是不可思議的成功之旅！」鄭英耀表示，這次首度於實海域長時間由內部駕駛潛艇，有別於以往仰賴外部潛水員操縱潛航，意味著維生系統、操控系統皆運行順利，意義重大。今日活動邀請包括台灣海洋科技研究中心、國防大學、台灣國際造船股份有限公司、中信造船集團、金屬工業研究發展中心等合作單位到場見證。

中山大學研發長王朝欽表示，今年6月團隊先於台船內海碼頭完成第一次雙人維生系統測試，水下歷時1小時31分。讓團隊有信心挑戰實海域。8月時至小琉球的緩坡進行實海測試，載人載具航行路徑水深介於10米至20米間，首日先在無人入艙的情況下由潛水員通過安全測試，翌日再由工程師及科學家入艙下水。實測當天，潛水員操作測試完畢，再移交駕駛權至艙內，由艙內再次進行載具運行測試，最終寫下人員入艙歷時3時40分，水下自控航行近2小時的新紀錄。

計畫指揮官、中山大學海下科技研究所所長陳信宏則說，出海前就要規劃測試作業細節與流程，鉅細靡遺的沙盤推演、反覆演練修正。出海後，安全風險遠遠高於港灣環境，更需小心謹慎，所幸艙內控制航行的目標順利達成，團隊相當感動。

中山大學水下載具中心預計明年4月再次實海測試，挑戰更深的海域、更長的航行時間，為這艘第零代的MIT潛艇2023年退役做準備，下一代的潛艇也準備進行研發。