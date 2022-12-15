桃園市議會15日以11分鐘通過明年度總預算1429億9085萬1000元，僅小刪近15萬元、約百萬分之一，創下升格以來新紀錄，準市長張善政5歲幼兒免學費、國中小免費營養午餐、三節禮金恢復2500元3政見也得以實現。市長鄭文燦表示，因主客易位，占多數的國民黨黨團並沒有提案刪除預算，他期許市政無縫接軌、桃園進步不停歇。議長邱奕勝則感謝所有出席市議員共同把關預算、增進市民福祉，期待市府、議會、市民共創三贏。

桃園市議會15日審議明年度總預算，小刪新聞處大陸考察旅費14萬9000元，一讀擱置的5億7674萬餘元全數恢復，總共通過歲出預算1429億9085萬1000元，創下升格8年來，市政府預算被刪除最少的紀錄。

市長鄭文燦期許市政無縫接軌、桃園進步不停歇。(蔡依珍攝)

鄭文燦表示，112年度預算是今年8月由市政府編訂完成後送議會審議，整個市府的常態運作，基本上都已反映在此預算規劃中，未來只要順利執行，將有助於既有建設成果的發展，未來新任市長若要實現政策承諾，上任後可辦理追加減預算進行調整，他希望市政工作無縫接軌，讓桃園發展得更好，未來桃園的進步腳步不要停歇。

國民黨團總召徐其萬表示，黨團站在謀求市民最大福利的立場，以附帶決議方式要求市政府全面推動5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐、65歲以上老人（原住民55歲以上）市民三節禮金從2000元調高為2500元等三大政策措施，希望張善政在競選期間提出的重大政見，能透過附帶決議及墊付方式，得以兌現對市民的承諾，他感謝黨團所有議員全力配合出席審查預算，讓三讀得以順利通過。

邱奕勝說，市政府112年度預算能夠圓滿完成三讀，有賴於各黨派議員的通力合作，雖然審查過程有一點小爭議，但是都無礙於市議員為民謀求最大福祉的用心，他向所有參與審查預算的議員同仁，表達最大的敬意與謝意，他也期望新的市政府能站在苦民所苦的立場，盡速將議會通過的決議化為實際政策，讓更多市民受惠。

議長邱奕勝則感謝所有出席市議員共同把關預算、增進市民福祉，期待市府、議會、市民共創三贏。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

邱奕勝說，今天完成市政府112年度總預算的三讀審查，預計12月22日舉辦閉會儀式，屆時將為第二屆市議會劃下圓滿的句點，期待第三屆市議會的全新開始，能夠打造新氣象、新建設、新市政及欣欣向榮的新桃園市，希望市府、議會、市民共創三贏，他與所有議員同仁共勉之。

「國民黨團監督市政、看緊荷包立場永不改變！」徐其萬也不諱言，張善政贏得市長選舉，國民黨團的角色，也從在野黨轉換為執政黨，因此審查預算的思維角度是為百姓爭取最大福利空間，還有協助市政建設及發展著眼，強調議員的天職，除了將市民福祉列為第一優先，就是監督施政及預算把關。尤其桃園市處在發展的關鍵，包括交通、軌道、桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫等重大建設，都已如火如荼展開，更是需要不分黨派的議員全力鞭策，做好監督工作，讓桃園市的建設持續發光發熱，他也希望新的市政府把預算花在刀口上，撙節不必要及活動支出，以期減少負債，未來黨團也將加強與其他黨派協商、合作，為大桃園的發展共同努力。

市府主計處長林世杰表示，112年度總預算案審議結果，公務預算部分：歲入原列1327億4000萬元，審議結果全數通過，較111年度增加50億7900萬元；歲出原列1429億9100萬元，審議結果刪減14萬9千元，核列1429億9085萬1千元，較111年度增加19億3985萬1千元；以上歲入歲出相抵差短102億5085萬1千元。附屬單位預算部分：總收入（基金來源）原列766億4098萬元，審議結果全數通過，總支出（基金用途）原列677億2490萬元，審議結果全數通過，盈（賸）餘89億1608萬元。