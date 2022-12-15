病人嘴唇及雙手手指有黑斑，醫生確診為「黑斑瘜肉症候群」。（豐原醫院提供）

豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政說明陳男病況。（豐原醫院提供）

30歲越南籍移工陳先生時常有血便情況，經大腸鏡檢查，發現大腸內有非常多處大小不一瘜肉，切片病理檢查為「缺陷性瘜肉」。醫師指出，由於病人嘴唇及雙手手指有黑斑，確診為「黑斑瘜肉症候群」，此病罕見，男女發病率相等，約有一半病例有家族史。

陳先生來台灣工作一年多，時常有血便情況，一開始都當成是痔瘡發作，不以為意，但血便情況仍然起起伏伏，他至豐原醫院肝膽腸胃科求診。醫師王柏政安排大腸鏡檢查，發現大腸內有非常多處大小不一瘜肉，馬上執行內視鏡瘜肉切除術，並切片送病理檢查，最終報告顯示為「缺陷性瘜肉」。

王柏政表示，因病人情況較為特殊，一來為年紀尚輕，二來其父母兄弟姊妹沒有類似症狀。由於缺陷性瘜肉實屬罕見，醫師認為有必要進行進一步檢查，當病人脫下口罩後，發現嘴唇有數個黑色斑塊沉積，另外在雙手手指末端也可發現黑色色素。

綜合上述症狀、內視鏡的發現與切片病理檢查報告，診斷病人為「黑斑瘜肉症候群」 （Peutz-Jeghers Syndrome），此為一種體染色體顯性遺傳病，以口及肛門周圍皮膚、唇頰黏膜、指趾末端之黑色素沉著和消化道存在多發性瘜肉為特徵。

而且 「黑斑瘜肉症候群」患者常常伴發胃腸道、生殖系統和其他許多器官的良性或惡性腫瘤，是一種腫瘤易感症候群。此病少見，男女發病率相等，約有一半病例有家族史。病人仔細回想，雙手雙腳黑色斑點從小就有，血便狀況從國中開始偶爾發生，只是來台後越發嚴重。

王柏政指出，血便有相當多可能原因，並不是年紀輕就一定是痔瘡或相對無害的狀況。近來國人西化飲食盛行，大腸癌發生年齡亦有下降的趨勢，因此有血便的情況務必要到醫院求診並定期檢查。癌症並不可怕、更不是絕症；降低大腸直腸癌風險的不二法門是早期診斷，早期治療，而最佳捷徑就是定期篩檢。