FOMC於12月會議中，如市場預期放緩升息步調至2碼，利率區間來到 4.25%-4.5%，且預估明年美國經濟成長率僅有0.5%的水準，為確保通膨可順利回到2%目標，預估2023年仍將有3碼的升息幅度，且到2024年才會降息。第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可佈局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。

第一金投信指出，雖然美國近期通膨上揚步伐已有所放緩，但本次會議結果可知聯準會對通膨下滑的速度仍採取較為謹慎的態度，除非通膨急遽下滑，否則短期貨幣政策難以轉向，惟以經濟角度來看，在前波聯準會急速升息與高通膨衝擊下，美國今年經濟表現已逐步放緩，對於明年經濟前景看法亦偏向保守，除非通膨再度升溫，否則Fed本波升息應已邁向中末段，第一金投信表示，接下來聯準會再升息對股市衝擊將逐步降低，不過在考量經濟衰退疑慮下，預估明年上半年股市仍將偏向震盪，至於債市部分，在短期升息壓力持續下，預估短端利率仍將走高，惟長端受經濟衰退疑慮壓抑彈升幅度，第一金投信預估，美國10年債殖利率目標價落在4%，終端利率上調至5.0%~5.25%。

整體面臨利率緩升末段，加上景氣循環進入保守趨緩期，第一金投信建議，股市部份提高佈局在受高通膨與景氣循環影響較小的防禦性類股，如必要消費、醫療照護及公共事業等產業，而債市部分則建議可適時佈局體質優良的高評級債券，以平衡投資組合風險，同時提醒投資人，宜持續關注金融與國際局勢發展，及後續通膨與景氣變化等，股票資產較適合採取定期定額、分批佈局策略。