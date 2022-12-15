據知情人士透露，巴克萊銀行(Barclays)正考慮重返沙烏地阿拉伯，尋求在沙國蓬勃發展的資本市場中分一杯羹。

據了解，該英國銀行希望能在沙國獲得執照，經營和管理包括IPO的交易。

但是目前仍處初步討論階段，尚未做出最後決定。

巴克萊在2014年於全球撤出其投資銀行業務，並在當時放棄了在沙國的執照。

該行已獲得授權在杜拜(Dubai)金融中心和卡達(Qatar)運營。在其最新的年度戰略報告中，該行表示，其目標是「選擇性地擴大」在中東的投資銀行業務。

巴克萊2021年的稅前獲利中，大約70%是來自於企業和投資銀行業務，此包括了交易、諮詢和交易銀行業務。

在全球股市低迷的一年當中，中東市場始終是個亮點。據Dealogic的資料，在2022年中，企業已經透過IPO獲得約219億美元，約占整個EMEA地區(歐洲、中東、非洲地區)的半數。

特別的是，沙烏地阿拉伯經歷了一系列IPO活動，主要是在政府主導的私有化進程當中，國有企業分拆了部分股份，使之上市，並鼓勵本土企業和家族企業進行公開上市。