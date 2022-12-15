國民黨台北市議員游淑慧今年順利連任。她透露自己走在路上，被一位市府人員認出，原來對方在她名不見經傳時便已知道她，故4年前也將票投給首度參選的她。游坦言，自己聽到這段話心情飛揚了一天，她沒家庭背景，也不像同僚徐巧芯在黨內有豐富的政治歷練，過去從行政祕書、政策幕僚到網路小編都做過，家裡也曾負債數年；回想4年前的過往，她最感謝的就是台北市前市長郝龍斌給她的栽培和機會。大批網友則對游的際遇相當感動，勝讚她現在做得非常好。

游淑慧昨（14）日在臉書發文表示，有個民眾在路上認出她，對方先說完恭喜，再稱讚她很厲害、得票很不錯。她回應這位民眾：「謝謝妳們，得票沒有掉就代表我沒讓四年前投我的人失望。」該民眾則表示，自己也是市府人員，所以4年前就特別關注她，也發現游從完全沒人知道、沒有知名度的祕書幕僚 ，到現在只有4年，但表現他們都看得見。游直言，她聽了後心情飛揚了一天。

游淑慧指出，她沒有什麼家庭背景，也沒有像徐巧芯一樣在國民黨的豐富政治歷練，整個職場生涯就是沒有存在感的幕僚人員，從行政祕書到政策幕僚甚至網路小編，她都經歷過。現在回想人生經歷，還挺有成就感的，什麼都試過，所以現在的她對於「每個現狀」都充滿感恩，因為今天都比昨天好。

不僅如此，游淑慧更感性表示，她的父親過世後，家裡曾經負債累累數年，這段經歷她從沒對外說，包括同學、朋友、親戚或同事。所以曾經的她是缺乏自信、只求安穩，唯一的生活目標就是希望還清負債，為此她努力考了很多張理財證照。一路走來如同走過死蔭的幽谷，靠著神的支持和安排外，最感謝的就是郝龍斌給她的栽培和機會，不然她應該沒有今天這樣的視野和自信。4年以前，4年後的現在，4年後的未來，她永遠無法預知自己會如何，唯有心存感恩、胸懷熱情、帶著勇氣，堅定往前走。