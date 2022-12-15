近日才傳出記憶體大廠長江存儲等多家陸企，將被美國列入實體清單，沒想到外媒又爆料，拜登政府為加強與北京當局合作，計畫將部分大陸企業從貿易警示名單中刪除，至於哪幾家業者能豁免、家數有多少，目前仍無法確定。

路透14日引述不具名消息人士指出，由於大陸政府允許美國進行實地考察，華府決定近期將部分大陸企業實體從「未經核實名單」中移除。至於有哪些陸企、移除家數有多少，目前還無法確定。

報導指出，美方這項決定，暗示先前在貿易、科技戰廝殺的華盛頓與北京有重啟合作跡象，也意味著美國出口商把產品賣給中國實體（企業）之前，不需要進行額外的盡責調查，但並不代表美中關係更廣泛解封。

另有知情人士透露，拜登政府最快在本周將記憶體製造商長江存儲等多家陸企，列入更嚴格的出口管制名單。美國企業若未取得商務部的出口許可證，不可賣產品給清單上的大陸業者。

美國在今年10月初將包括長江存儲、上海微電子裝備子公司、北方華創子公司等31家中國實體列入未核實清單，主要涉及記憶體晶片、半導體設備、雷射光學等領域，該清單中的企業面臨60天後轉入實體清單的風險，此前也還有另外50家實體被列入未核實清單。