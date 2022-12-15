高雄12月1日起，針對苓雅區中正路、左營區翠華路、小港區中山四路等車流較多路段，設置科技執法取締違規，望能降低車禍事故。據交通大隊統計，從1日上線至14日，高雄市目前共開出468件紅單，其中以苓雅區中正一路與高速公路西側便道（北向南）取締件數84件最高。

據交通大隊統計，科技執法1日正式上線至14日，高雄16處路口科技執法及固定式測照設備取締件數共有468件，其中闖紅燈132件、紅燈右轉258件、不遵守道路交通標線之指示78件。

在違規中，以苓雅區中正一路與高速公路西側便道（北向南）榮登「取締王」，共有84件取締件數，當中又以紅燈右轉42件違規較多，提醒行經路段的用路人，需多加留意號誌行駛，以免造成荷包失血。

為何要設置科技執法？交通大隊表示，過去在左營、鳳山、前鎮、大寮區易肇事路段設置科技執法，今年1月至9月交通事故共發生201件，而未設置科技執法前3年同期平均值為299件，減少98件，下降幅度達到32.8％，代表科技執法能有效較低違規，進而減少事故發生。

警方表示，未依標誌標線行駛、紅燈左右轉，皆依《道路交通管理處罰條例》規定裁罰600至1800元罰鍰、越線則處900至1800元罰鍰；闖紅燈則處1800元至5400元罰鍰。建置路口科技執法，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，以降低交通事故發生。