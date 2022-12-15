48歲女星徐靜蕾過去和周迅、趙薇和章子怡並稱為大陸四大花旦，但4人命運大不同，徐靜蕾之後晉升導演，還因邀黃立行拍戲傳緋聞，愛情長跑至今12年，今年10月，徐靜蕾分享近照，看來肚子微凸，疑似有喜，本月13日，有網友曬出偶遇徐靜蕾的照片，可見她厚實棉襖上衣上身，乍看之下不見小腹，讓人霧裡看花。

徐靜蕾2010年因執導《杜拉拉升職記》與小她1歲黃立行傳出緋聞，兩人之後也默認交往，兩人有共識不婚，徐靜蕾後來上主持人金星的節目，談到兩人交往多年幾乎沒吵架，笑稱男友看上自己應該是因為她好看。3年前傳出秘婚，徐靜蕾則否認，有網友建議：「其實一紙婚約，也是給予彼此的尊重與認可」，徐靜蕾則大方回應：「信任還用簽約？那不是顯得不信任了嗎？」，說明了決定不結婚主因。

徐靜蕾最近曬照看來有孕味。（圖／翻攝自suanpieveryday IG）

徐靜蕾當時說，兩人都沒有結婚的動力或主因，總不能因為閒暇沒事做就去結婚，未來有好消息會通知大家，但她其實沒有放棄當母親，多年前就透露已經去美國凍卵，希望幫自己準備好後悔藥，而近期她現身自己貼出的照片或與好友苗僑偉、戚美珍等人的合影，都可見她穿著寬鬆，身形大了一號，疑似有意遮掩孕肚。

網友偶遇徐靜蕾。（圖／取自網易娛樂）

據《網易娛樂》報導，近期有網友曬出在美國洛杉磯某家串燒店遇到李靜蕾的照片，網友誇讚徐靜蕾素顏也美，「老徐太有親和力了，不愧是知性美女的代表，愛情和串串都要進行到底啊」，而從照片看來，徐靜蕾皮膚白皙，臉部有點發福圓了一圈，手臂上出現一些青筋，但氣色甚佳，看不太出來到底是否懷孕，網友回應：「以為她會找代孕」、「女神終於要當媽媽了！如果是真的就太棒啦」、「這麼聰明，早該做媽媽，有聰明的後代」、「她自己在一個節目上說的，還不是說找代孕，原話是『找個肚子』」。