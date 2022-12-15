雲品國際為加速實現碳中和的營運目標，除了不提供一次性備品、瓶裝水等多項具體措施減塑減碳，自12月19日起針對旗下雲品溫泉酒店日月潭的住房，推出「負碳排(Carbon Negative)」加價購選項，讓旅客入住飯店可自願選擇加價由雲品代為購買碳權，同時集團再加碼購買同等價值的碳權，不只落實碳中和更首創推動負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排放量，負起碳排責任。雲品也將成為台灣飯店業率先加入國際碳交易市場的公司，以自願性購買碳權進行碳抵換。

雲品國際董事長盛治仁表示，根據全球生態足跡網絡(Global Footprint Network)的計算，今年的地球超載日(Earth Overshoot Day)落在7月28日，代表在這一天，人類已經耗盡了當年度地球的自然資源。換句話說，一年當中有五個月的時間，我們是在消耗超支屬於後代子孫的資源。我們這一代要負起責任，努力扭轉這個現象，給下一代適合的生存環境。

雲品長期關注永續議題，這幾年更落實許多節能減碳的具體措施，如不提供一次性備品和瓶裝水、增設廚餘機、提升在地食材比例與食農教育的落實、飯店內餐廳為溯源餐廳、定期舉辦淨潭與推動潭區環保杯的使用、SDGS課程推廣等。而硬體部份不僅中水回收再利用、能源效率提升設備、汙泥防治設備、中央監控節能設備等都已持續完備，雲品溫泉酒店還成為全台第一家得到CU-GSTC「全球永續旅遊認證」的五星級酒店。

時君品、雲品二飯店也於今年取得ISO50001能源管理系統認證，持續以實質作為來減少對環境的衝擊。雲品國際多年來獲得TCSA 企業永續獎及天下CSR小巨人獎等獎項的肯定，但得獎不是目的，而是藉準備過程激勵我們做更多思考，也向其他永續夥伴們學習。在盡力降低自身碳排之餘，雲品國際也持續思考如何擴大參與層面，讓更多人一起關懷環境。

經歷二年的碳足跡盤查，雲品與台泥資訊以飯店整年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，計算出雲品溫泉酒店平均每房每晚入住的碳足跡為150 kg CO2e，換算下來可用47元購買碳權來抵換，進而達到碳中和的目標。雲品將透過加入新加坡的全球碳權交易平台CIX（Climate Impact X），完成碳權交易及抵換，購入的碳權來源為ARC REDD＋項目，碳權均經過國際減碳標準VCS（Verified Carbon Standard）認證，並達成多項聯合國永續發展目標SDGs，主要是保護巴西東部的亞馬遜雨林，將協助亞馬遜再造林聯盟(ARC)重新造林、防火以及培訓可持續利用土地的工作項目。

雲品溫泉酒店自12月19日起，預訂任一住房專案，旅客均可在訂房頁面自由選擇「負碳排」的加價購選項，雲品溫泉酒店每房每晚可加價47元中和此次入住的碳排，旅客如欲加購，可獲得減碳旅人專屬永續楓葉種子紙與電子證書一份，加購收入將由雲品代為購買碳權，同時雲品更加碼購買同等份量的碳權，不只碳中和更能達負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排而努力。