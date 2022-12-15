民進黨在今年九合一敗選大敗，對於在敗選檢討討論到「抗中保台失效」時，認為網路上操作了許多的恐懼牌、戰爭牌，造成選民的不安。對此，民進黨前立委林濁水今（15）日在臉書發文，直言是總統蔡英文帶著國安會和國防部，示範恐懼和不安給民眾看，部分候選人「也跟著演」，才讓「抗中保台」失效的。

民進黨2022大選檢討小組昨開第3場會議，對於與會者直指抗中保台被反操作成戰爭恐懼，身兼召集人的桃園市長鄭文燦認為，未來在兩岸論述上要做一些調整，讓大家了解蔡英文執政路線，是追求兩岸和平穩定，不會因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，希望提高選民的信賴度。

而林濁水則質疑「國民黨哪一天不操作恐懼牌？」對於不同於2019年時戰爭牌輸給抗中保台牌，現在抗中保台牌輸給恐懼牌，他指出當年有「辣台妹」，但今年發生共軍環台軍演時飛彈越過台北上空、台灣領海被劃入共軍演習區，大陸無人機侵犯國軍營區和兵役延長等事件時，總統卻帶著國安會、國防部，示範恐懼和不安給民眾看。

林濁水提到，候選人也「跟著演」，遇到特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成大陸的一個特別行政區的議題時，民進黨台北市長落選人陳時中當時說需進一步討論，而到大陸賺錢，也變成「中國桃園人」（指民進黨桃園市長落選人鄭運鵬）。