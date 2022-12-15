萬海(2615)新造船「WAN HAI 356展春輪」、「WAN HAI 358御春輪」與「WAN HAI 359風春輪」今舉行新造船命名，其中，「展春輪」將於12月底竣工交船，優先安排投入日本至星馬航線，強化亞洲航線布局。

今日命名的新造船是委由日本聯合造船公司津船廠建造的3,013 TEU系列貨櫃輪中的3艘，配置節能主機，使用全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流設備，提升船體推進效率達到節能效果。

此外，系列船皆符合含氮硫化物排放標準(NOx Tier III)，以及配置AMP(Alternative Maritime Power)岸電系統，有助於船舶靠岸時降低燃燒燃油之碳排放與推動綠色航運。本系列船舶更榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，打造安全的貨櫃運輸服務。