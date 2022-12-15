東森(2614)旗下東森購物耗資上億元打造的全新複合型商場「東森廣場」在今(15)日開幕，董事長王令麟表示，東森廣場的開幕，象徵東森經營線下商場的第一步，未來更將成為東森線下商場的示範區，提供了新北市在地居民一個高品質、高便利性的休閒服務場域。

王令麟表示，東森購物在新北市已超過20年，今年到11月為止已經締造營收240億。東森廣場五公里內的東森會員有68萬，也是東森購物會員最密集的地區，整合東森線上的優勢，打造全新型態的「東森廣場」，也希望透過東森廣場，建立OMO各種新商模，成為東森線下商場的示範區。

東森廣場特別與全家便利商店合作打造出第一間寵物複合門市，同時整合了動物醫院的服務，並引進各種餐飲服務，以全新型態的複合商場，提供消費者多元化的服務，未來也希望以東森廣場做為服務基地、社區中心，服務周邊鄰里居民、會員，成為附近民眾家庭休閒聚會、銀髮娛樂的首選。