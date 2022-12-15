中鋼(2002)周四召開一一二年元月份月盤及第一季內銷季盤鋼品盤價會議，會中決議月盤及季盤全產品基價平均調降0.83%。元月盤價調漲或平盤，終止連三個月下跌；首季盤價除了汽車料反轉，其他均續跌。

中鋼明年元月月盤/第一季季盤各項鋼品內銷基價調整金額，元月月盤產品，熱軋鋼板(一般料)調漲500元，熱軋鋼捲(軋延料、一般料)調漲500元，熱軋鋼捲(API)平盤，冷軋鋼捲(一般料)調漲500元，電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)平盤，熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料、家電、電腦、其他料)平盤，電磁鋼捲(中低規、高規)平盤。第一季季盤產品，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)調降1500元，鋼板(船板)調降500元，鋼板(A36/SS400、其他板)調降1000元，熱軋鋼板(中高碳、工具鋼)調降1000元，熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼)調降1000元，冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼、製桶)調降1000元，汽車料調漲500元。

考量下游客戶庫存調節壓力，同時提高客戶接單報價競爭力，中鋼本次盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，中鋼決議，一一二年元月份月盤產品，因歐美鋼廠減產奏效、大陸清零政策鬆綁後需求逐漸釋出，促使鋼廠順勢調高報價，加上國內匯率、進口報價同步走揚下，以平高盤開出接軌國際行情；第一季之季盤產品則依照下游產業結構差異及面臨之營運挑戰，並考量季盤產品因開盤時間差而與國際行情仍有差距，分別予以適度調整，有效降低成本協助客戶蓄積接單動能、加速庫存去化，盼攜手下游共同迎接鋼市新一輪向上商機。

國際通膨預期觸頂，美國聯準會Fed放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩。G20峰會後全球領導者凝聚「拚經濟」共識，加以中國大陸逐漸鬆綁防疫措施，各國亦力推各項經濟振興措施及基礎建設，有助全球經濟與製造業加速重回成長軌道。OECD預估明年經濟成長率為2.2%，2024年將回升增至2.7%，確立全球景氣反轉向上的正面訊號。

需求端方面，大陸近期推出「金融16條」等房市刺激方案，加大財政與產業支持力度，提振建築產業用鋼需求。由於晶片供應短缺問題獲得改善，汽車用鋼需求逐步回溫，今年1-11月大陸汽車產銷量同比增加6.1%與3.3%，世界汽車工業國際協會OICA更預估明年全球汽車銷量較今年成長6%，用鋼大宗的車用鋼材需求可望同步回升。今年10月世界鋼鐵協會worldsteel於大陸清零解封政策前，預測明年用鋼需求在今年的基礎上再成長1%(約1815萬噸)，其中以印度、東南亞分別成長6.7%、6.0%最為顯著，大陸動態清零措施解除後，明年全球粗鋼需求可望進一步上修。

供給端方面，worldsteel統計全球今年1-10月粗鋼產量同比減少3.9%(約6300萬噸)，歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，其中歐洲鋼廠今年已陸續關停相當於整體粗鋼產能四成之產量，韓國貨運工會罷工導致韓國鋼廠物流受阻，預期全球鋼鐵供給持續緊縮。大陸鋼材社會庫存持續降減至近三年最低水平，較今年上半年高點壓縮近50%，全球鋼市去庫存階段已近尾聲。

原物料價格方面，鐵礦砂價格突破每公噸110美元，澳洲冶金煤價格維持在每公噸250美元以上水準，煉鋼原物料高成本支撐鋼價。受人民幣升值與防疫封控鬆綁激勵，大陸主力鋼廠熱軋出口報價止跌回升，每公噸約調漲30美元，寶武、鞍本鋼廠一月份內銷出廠價紛紛以每公噸50~300人民幣漲盤開出；美國Nucor、Cleveland-Cliffs等鋼廠於11月底聯袂調漲薄板價格每公噸約66美元後，12月中Cleveland-Cliffs再次宣布第二波每公噸約55美元漲價訊息；歐洲鋼廠計畫調升明年第一季鋼價每公噸85美元；越南台塑河靜鋼廠亦提漲棒線每公噸25美元、熱軋55美元，全球鋼價落底回升趨勢確立。

今年初以來，受俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨升息及大陸嚴格防疫措施壓抑消費等不利因素影響，國際鋼價波動異常劇烈。展望明年，供需態勢轉趨良性發展，加上歐盟12月初公告對進口鋼品防衛措施展開複查，決定是否提前一年於明年中終止該措施，或有利台灣鋼材銷歐洲恢復正軌，另歐盟擬自2023年10月起對進口鋼鋁等上下游產品試行「碳邊境調整機制CBAM」，試行期間進口商須針對進口產品提報碳排放量，並於2027年正式開徵碳關稅，綠色訂價與碳中和趨勢將促成高鋼價時代來臨，呼籲下游用鋼業者應超前部署因應。