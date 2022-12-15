旗津區海軍第四造船廠附近海面，14日晚上6點被發現海面漂有浮屍，港警將屍身打撈後發現初步檢視遺體已經嚴重腐爛，但卻驚覺死者雙手遭束帶綑綁，後背包竟裝有石頭及啞鈴，多處也腐爛見骨，研判死亡至少超過1星期以上，檢方會同法醫上午相驗後，無法判定死因，目前已採集檢體帶回化驗，因無法找到證件，身分仍進一步解剖釐清。

高雄港務警察總隊一港口中隊14日晚上6點接獲通報旗津區海軍第四造船廠海域有浮屍在海面漂浮，立即率員警到場並通報刑警隊至現場協助。初步了解死者為男性，身著黑衣黑褲，雙手綑綁，身上的背包內有石頭和啞鈴，以及一張紙條寫著無親人，高雄港務警察總隊15日報請檢察官相驗，下周擇期複驗以釐清死因，也將持續查明死者身分。

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