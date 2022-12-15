進口車品牌SKODA服務通路拓展不停歇。繼北部台北喬順新廠啟用、內湖尚鵬破土，以及台南市永康區的3S全功能展示暨服務中心正式營運之後，籌備超過2年的台中北屯新廠也於12月宣布啟用，讓SKODA自北到南務效能得以大幅邁進，為車主提供更佳服務品質。

覷準台中北屯區人口越來越密集，加上鄰近洲際棒球場以及周遭的購物商圈逐漸成形，SKODA自2020年便開始規畫於這個地區籌建全新服務據點，在所有項目檢查全部符合原廠規範後，全新北屯服務廠於12月中旬正式啟用，為大台中地區車主提供更佳服務。

全新落成的北屯新廠為占地714坪的全新建築，乃SKODA中部地區最新完工之保修服務中心。在挑高寬敞的室內空間主要區分為服務保修區以及客戶休息區，符合原廠規範的服務保修區擁有9個工作車位，可以大幅滿足車主預約保養時程；而前來預約保養的車主則可在客戶休息區內體驗SKODA主推的五感體驗，並享用SKODA客製化咖啡以及杯子蛋糕。而旁邊則是規畫有配件展示區，讓車主可以從中選擇與愛車最為合拍的精品配件。

SKODA Taiwan自2015年正式成立以來，一直致力於提升服務品質，這幾年無論是展示中心或是服務廠陸續有新點啟用，在展間部分增加台北民生、新竹竹北、台南永康以及高雄鳳山；服務廠也完成全面翻新或擴建。截至目前為止，已有19家展示中心以及19間保修服務中心， 大幅提升服務動能；再搭配SKODA獨有的「All 4 You」：四年三次免費保養，四年不限里程保固以及四年免費道路救援服務。